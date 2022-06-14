МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Власти США тайно, не афишируя своих стремлений, призывают транспортные компании и сельхозпредприятия больше закупать российских удобрений, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, компании, опасаясь последствия принятых против России санкций, сократили закупки и перевозок, что приводит к подорожанию продуктов питания на мировом рынке.

При этом подчеркивается, что сокращение поставок удобрений в нынешнем году может негативно отразиться на урожайности в 2023 году.