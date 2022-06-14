МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украина не подает сигналов по решению вопроса с зерном, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. США стремятся не допустить продажу Россией "вывезенного" зерна с Украины

По его словам, украинская сторона не дает информации относительно того, "что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить".

"Не понятно, хочет ли Киев его вывозить", — заявил представитель Кремля.

В ООН несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако, как рассказал ранее Дмитрий Песков, четких очертаний плана пока нет.