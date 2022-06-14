Песков рассказал об отсутствии сигналов от Украины по вопросу вывоза зерна
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украина не подает сигналов по решению вопроса с зерном, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По его словам, украинская сторона не дает информации относительно того, "что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить".
"Не понятно, хочет ли Киев его вывозить", — заявил представитель Кремля.
В ООН несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.
Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако, как рассказал ранее Дмитрий Песков, четких очертаний плана пока нет.