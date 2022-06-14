БРЮССЕЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Киев не обсуждал возможный вывоз украинского зерна по Черному морю, признался заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич. В ООН предложили "пакетное" решение проблемы украинского зерна

По его словам, Киев не участвовал в переговорах о зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря. "И даже если бы мы установили такие коридоры, ситуация с безопасностью может быть непредсказуемой в этом регионе", — отметил политик, выступая перед депутатами сельскохозяйственного комитета Европарламента по видеосвязи.

Дмитрасевич также ответил на вопрос о создании воздушных коридоров для вывоза украинского зерна. Замминистра напомнил, что небо над Украиной остается закрытым, поэтому на первый план выходит высокая стоимость организации таких коридоров и их страхования.

В ООН несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако, как рассказал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, четких очертаний плана пока нет. По его словам, от украинской стороны не исходит сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли вообще Киев его вывозить.