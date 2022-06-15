МОСКВА, 15 июн — МОСКВА. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к правительству с просьбой организовать "зеленый коридор" для экспорта зерна в речные порты Дуная через село Паланка на территории Молдавии. Об этом говорится в публикации на официальном сайте УЗА. Польша и США согласуют постройку хранилищ для украинского зерна

"УЗА просит правительство создать "зеленый коридор" для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в частности, на участке вблизи села Паланки", — сообщается в пресс-службе ассоциации. В УЗА добавили, что из-за повреждения Днестровского лимана сухопутная перевозка зерна до портов усложнилась. Другой путь — автомобильная дорога с ограниченной пропускной способностью через село Паланки.

В УЗА уточнили, что до 24 февраля зерновой экспорт объемом 5-6 миллионов тонн в месяц совершался через морские порты. Сейчас объем поставок составляет более 1,5 миллионов тонн в месяц.