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https://1prime.ru/Agriculture/20220617/837203694.html
Песков: Россия способна обеспечить свои потребности в продовольствии
Сельское хозяйство
Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна способна с лихвой обеспечить свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы. Песков сказал в... ПРАЙМ, 17.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, продовольствие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна способна с лихвой обеспечить свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы.
Песков сказал в интервью РИА Новости, что все риски были захеджированы благодаря мерам российских властей по обеспечению продовольственной безопасности в стране.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу.