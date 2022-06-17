МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страна способна с лихвой обеспечить свои потребности в продовольствии, все риски захеджированы. Песков заявил, что рост цен на продукты будет обсуждаться на ПМЭФ

Песков сказал в интервью РИА Новости, что все риски были захеджированы благодаря мерам российских властей по обеспечению продовольственной безопасности в стране.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в пятницу.