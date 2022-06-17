МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Торговые и сельскохозяйственные ведомства России и Казахстана должны скоординировать меры по обеспечению продбезопасности и урегулировать ситуацию с экспортом зерна с учетом интересов обеих стран, заявил РИА Новости вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов в кулуарах ПМЭФ. Спецпредставитель разоблачил фейк о вывозе Россией зерна из Украины в Сирию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 марта подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. По информации издания "Коммерсант", российская сторона, опасаясь реэкспорта российского зерна на внешние рынки, хочет, чтобы все члены союза ввели квоты и пошлины на вывоз зерновых, но Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж, выступает против.

В апреле минсельхоз Казахстана принял приказ, которым на срок до 15 июня вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Квота на вывоз из Казахстана пшеницы установлена в объеме 1 миллиона тонн, муки — в объеме 300 тысяч тонн. Впоследствии мера была продлена до 1 сентября.

"Действия Российской Федерации и желание Российской Федерации сбалансировать внутреннюю цену с экспортной ценой и получить более низкую через экспортную таможенную пошлину для Казахстана несколько неприемлемо, потому что казахстанская экономика совсем другая. И сельское хозяйство совсем другое. И себестоимость продукции совсем другая", — сказал Султанов.

По его словам, экспортная таможенная пошлина может использоваться в качестве инструмента, однако "здесь надо очень сильно взвешивать". "И здесь внешние контуры таким образом регулировать не совсем приемлемо", — добавил Султанов.

"Очень важно нашим торговым ведомствам, сельско-хозяйственным ведомствам вместе сесть и просто разложить экономику отраслей, экономику рынков, конкурентноспособность наших продуктов и исходя из этого вырабатывать уже какие-то скоординированные меры", — сказал вице-премьер Казахстана.

По его словам, цель подобных мер понятна — обеспечить продовольственную безопасность "по приемлемой цене" и удержать при этом экспортные рынки.