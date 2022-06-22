МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Четырехсторонняя встреча России, Украины, Турции и ООН по "зерновой проблеме" ожидается в ближайшие недели. Об этом заявили в турецком министерстве национальной обороны. Россия и Турция обсудили вывоз зерна из украинских портов

"В ближайшие недели в Турции ожидается четырехсторонняя встреча", — отметили в военном ведомстве Турции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил, что в России достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой проблемы".