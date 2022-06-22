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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220622/837258671.html
В Турции состоится встреча Москвы, Анкары, Киева и ООН по проблеме зерна
Сельское хозяйство
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Четырехсторонняя встреча России, Украины, Турции и ООН по "зерновой проблеме" ожидается в ближайшие недели. Об этом заявили в турецком министерстве национальной обороны. "В... ПРАЙМ, 22.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Четырехсторонняя встреча России, Украины, Турции и ООН по "зерновой проблеме" ожидается в ближайшие недели. Об этом заявили в турецком министерстве национальной обороны.
"В ближайшие недели в Турции ожидается четырехсторонняя встреча", — отметили в военном ведомстве Турции.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также сообщил, что в России достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой проблемы".