МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась. Песков высказался об иске из-за блокировки российских платежей за рубежом

Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.

"Нет, ничего пока не могу сказать по этой теме", — сказал пресс-секретарь российского лидера.