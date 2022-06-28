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https://1prime.ru/Agriculture/20220628/837314211.html
Песков ответил на вопрос о дате проведения переговоров по зерновому вопросу
Сельское хозяйство
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась. Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по... ПРАЙМ, 28.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров по зерновому вопросу в Стамбуле пока не прояснилась.
Ранее ТВ в Турции сообщало, что переговоры по зерну пройдут в Стамбуле в четырехстороннем формате уже на этой неделе.
"Нет, ничего пока не могу сказать по этой теме", — сказал пресс-секретарь российского лидера.