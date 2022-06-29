МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, отвечая на вопрос о сроках начала вывоза зерна с территории Украины, сообщил, что "мяч на украинской стороне". Антонов призвал обеспечить свободный доступ на мировые рынки зерна

Механизм транспортировки зерна заработает, когда "будут достигнуты соответствующие договоренности", подчеркнул дипломат: "Сейчас мяч на стороне Украины".

Полищук отметил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Более того, дипломат заявил, что Россия готова экспортировать десятки миллионов тонн своего зерна через порт Новороссийска. Однако это невозможно из-за санкций Запада.

По словам Полищука, торговые суда, желающие вывозить зерно с территории Украины, должны проходить тщательный досмотр на предмет отсутствия продукции военного назначения. Также не допускается сопровождение иностранными военными кораблями, самолетами и беспилотниками.

Российская сторона готова обеспечить судам безопасный проход, хотя это является сферой ответственности Украины, которые должны разминировать акваторию.

"Сейчас вывозу зерна с Украины препятствуют сами киевские власти", — отметил Полищук.

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