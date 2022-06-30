МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С ВИДОДО ЗАЯВИЛ, ЧТО У РФ НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЫВОЗ УДОБРЕНИЙ

ПУТИН: САНКЦИИ ПРОТИВ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ СОЗДАЮТ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ РЫНКОВ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И УДОБРЕНИЙ

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ВИДОДО О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ РОССИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ ЗЕРНОМ И УДОБРЕНИЯМИ

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