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2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220630/837346988.html
Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Путиным по вопросу зерна
Сельское хозяйство
Новости
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемы украинского зерна. Турецкий лидер в ходе... ПРАЙМ, 30.06.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемы украинского зерна.
Турецкий лидер в ходе пресс-конференции по итогам мадридского саммита НАТО отметил, что намерен провести телефонные переговоры с Путиным по зерновому коридору "в конце текущей-начале новой недели".
Эрдоган подчеркнул, что также планирует обсудить этот вопрос с президентом Украины Зеленским.