МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения проблемы украинского зерна. Путин: количество зерна на Украине никак не влияет на мировые рынки

Турецкий лидер в ходе пресс-конференции по итогам мадридского саммита НАТО отметил, что намерен провести телефонные переговоры с Путиным по зерновому коридору "в конце текущей-начале новой недели".

Эрдоган подчеркнул, что также планирует обсудить этот вопрос с президентом Украины Зеленским.