МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. В Кремле не располагают данными по вопросу задержания в Турции российского грузового корабля с пшеницей. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне, 3 июля, представитель таможни Турции на условиях анонимности рассказал агентству РИА Новости о задержании арендованного российской стороной корабля, на котором якобы перевозилось украинское зерно. Он сообщил, что ясности и конкретных решений по этому вопросу пока не принято.

В свою очередь издание "Общественное" пишет, что о задержании корабля рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар. По его информации, дальнейшую судьбу судна и груза решат на совещании в понедельник, 4 июля. Дипломат отмечал, что в настоящее время корабль находится перед входом в порт.

"Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос прессы о ситуации с российским кораблем.

Он добавил, что этот вопрос можно задать Минтрансу или МИДу. "Потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство", — пояснил он.