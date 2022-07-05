МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Мордовии Артема Здунова об увеличении производства отечественных кормов для домашних животных и удивился тому, что этот рынок ранее был практически полностью импортным. Путин указал на ошибки, которые стали причиной роста цен в мире

"Глупость, казалось бы, для России", — прокомментировал он слова о существовавшей ранее необходимости импорта в данной области.

Здунов отметил во время встречи с главой государства, что производство кормов является новым направлением для инвестиций. По его словам, первая продукция российских производителей уже поступила на рынок. Корме того, глава Мордовии подчеркнул необходимость "завоевания" рынка отечественными фирмами.

"Да, конечно. Так и надо сделать", — поддержал Путин.