МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Украина в июне экспортировала 2,7 миллиона тонн аграрной продукции, что на 30% больше, чем в мае, сообщил в среду депутат украинского парламента Рустем Умеров. Песков заявил о востребованности российского зерна

"За июнь удалось экспортировать 2,7 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Это на 30% больше, чем в мае", — приводит слова Умерова Telegram-канал Верховной рады.

Парламентарий отметил, что Киев продолжает переговоры с ООН и Турцией по поиску путей деблокирования украинских портов для экспорта продукции.

По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, что Киев ожидает высокого урожая зерновых – около 50 миллионов тонн. По его словам, 20 миллионов тонн из них пойдет на внутреннее потребление, а остальные 30 миллионов могут быть направлены на экспорт.

"Мы продолжаем работать над поиском путей деблокирования морских портов и активно завозим необходимое оборудование для сохранения зёрна", — добавил Высоцкий. Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.