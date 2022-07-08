МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россия готова к переговорам по вывозу украинского зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Экспортеры предупредили о влиянии скрытых санкций на поставки зерна

"Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами", — сказал он в ходе пресс-подхода.

Глава МИД России отметил, что у Москвы есть предложения для решения этого вопроса. При этом Киев должен разминировать порты или обеспечить безопасный проход судов. "Далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом", — указал министр.

Лавров также подчеркнул, что западные государства должны перестать искусственно блокировать поставки российского зерна.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.