МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Виды на урожай в России в целом хорошие, заявил президент России Владимир Путин. Путин уверен, что доля товаров глубокой переработки вырастет

Глава государства отметил, что отрасль сельхозпроизводства относится в числу базовых. "Эта сфера демонстрирует в последние годы очень хорошие качества, темпы развития. И на юге уже началась уборочная кампания. Виды на урожай в целом хорошие", — сказал Путин на совещании с членами правительства России.