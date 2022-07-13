СТАМБУЛ, 13 июл — ПРАЙМ. Переговоры по "зерновому вопросу" в Стамбуле с российской и украинской делегациями проходили в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие, рассказал РИА Новости дипломатический источник. Генсек ООН оценил работу по проблеме экспорта зерна

"Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие", — заявил он.

Кроме того, собеседник назвал "вполне реалистичным" план ООН по созданию в Черном море коридора для вывоза украинского зерна и механизма по контролю за этим процессом. Он отметил, что соответствующий документ детально прорабатывался и обсуждался, однако необходимо учитывать опасения и беспокойства Москвы по этому вопросу. "Если мы говорим о соглашении, значит оно должно быть приемлемо для всех сторон", — подчеркнул источник.

Он также рассказал, что в ходе обсуждения соглашения по "зерновому вопросу" стороны учли антироссийские санкции в банковских и страховых операциях, поскольку обойти эти моменты невозможно.

"Имеются требования российской стороны по устранению препятствий на пути экспорта товаров из России. Обойти стороной этот вопрос нельзя. Есть препятствия для российской стороны в области страхование судов, логистики, услуг в сфере перевозок и банковских операций в связи с наложенными санкциями. Эти моменты учтены, важно прийти к соглашению, которое обеспечит интересы всех сторон", — добавил он. Экспортеры предупредили о влиянии скрытых санкций на поставки зерна

Встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса запланирована на среду, она пройдет в Стамбуле.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.