2022-07-16T15:48:18+03:00
2022-07-16T15:48:18+03:00
2022-07-16T15:48:18+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220716/837510993.html
Запорожские власти рассказали об экспорте крупной партии зерна по морю
Сельское хозяйство
Новости
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Запорожская область планирует экспортировать крупную партию зерна морским путем. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, из торгового порта в... ПРАЙМ, 16.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, запорожская область, зерно, бердянск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Запорожская область планирует экспортировать крупную партию зерна морским путем. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, из торгового порта в Бердянске будет экспортировано около 100 тысяч тонн зерна. Четыре крупных корабля уже готовы к загрузке, отметил Балицкий.
Зерно также вывозится железнодорожным путем. "Более 100 вагонов уже отправлено, еще заключен контракт на 150 тысяч тонн зернового трейдера", — подчеркнул глава администрации Запорожской области.