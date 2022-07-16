МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Запорожская область планирует экспортировать крупную партию зерна морским путем. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. Власти Запорожской области обвинили Киев в поджоге пшеничных полей

По его словам, из торгового порта в Бердянске будет экспортировано около 100 тысяч тонн зерна. Четыре крупных корабля уже готовы к загрузке, отметил Балицкий.

Зерно также вывозится железнодорожным путем. "Более 100 вагонов уже отправлено, еще заключен контракт на 150 тысяч тонн зернового трейдера", — подчеркнул глава администрации Запорожской области.