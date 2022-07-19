МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия призвала страны Запада заниматься не идеологизацией и политизацией поставок российского и украинского продовольствия на мировые рынки, а наращивать возможности для их обеспечения. Об этом заявил заместилиль главы МИД страны Сергей Вершинин. Сообщается о серьезных подвижках в переговорах по зерновому вопросу

По словам дипломата, Москва работает над нескольтими проблемами. Первая — беспрепятственный вывоз сельскохозяйственной продукции России, удобрений и сырья для их производства. По словам западных лидеров, введенные косвенные санкции не затрагивают российский экспорт. Однако "они реально мешают и препятствуют поставкам сельскохозяйственной продукции, а ее много — в этом году говорим о 37 миллионах тонн зерновых, а с следующем о 50 миллионах тонн", подчеркнул Вершинин. Запад пытается запугать граждан голодом, "но надо заниматься не идеологизацией и политизацией этих вопросов, а реально наращивать возможности для поставок такого большого количества сельхозпродукции и удобрений на внешний рынок, без которых сельхозпроизводство встанет во многих странах".

Вторая проблема — украинское зерно. Замминистра иностранных дел России отметил, что украинское зерно составляет очень маленький процент того, что действительно может поступить на мировой рынок и в чем нуждаются страны. Дипломат также упомянул работу четырехстороннего пореговорного процесса по "зерновому вопросу" в Стамбуле, говорить о его результатах пока рано.

"Мы с самого начала подчеркивали, что вывоз украинской продукции возможен, но он зависит не от России, а от украинской стороны. К сожалению, многие западные страны пытаются стыдливо умалчивать о том, что украинская сторона заминировала Одессу и другие порты, акватории", — заявил Вершинин. Дипломат также подчеркнул в преддверии очередной встречи по обсуждению вопроса экспорта зерна с Украины через Черное море, что следует обсуждать повестку дня, а не пытаться политизировать вопрос и винить Россию.

Кроме того, Вершинин сообщил, что необходимости вмешивать в решение зернового вопроса другие страны нет. Сегодня "речь идет о трех странах и содействии со стороны ООН", сказал замглавы МИД.