МИНСК, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло решение на полгода ввести лицензирование экспорта белорусского льноволокна. Об этом говорится в опубликованном на национальном правовом портале постановлении Совета министров. Оно вступит в силу после его официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев. Белоруссия хочет расширить сотрудничество с Россией в авиаремонтной области

Согласно документу, экспорт белорусского волокна будет осуществляться по разовым лицензиям, которые будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром"). Для получения лицензии необходимо предоставить в концерн "Беллегпром" для согласования выдачи лицензии письмо с указанием производителя льноволокна, предлагаемого объема экспортной поставки льноволокна, страны его назначения, условий поставки и оплаты, копию внешнеторгового контракта на поставку льноволокна на экспорт за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Поставка должна быть согласована с Минсельхозом страны.