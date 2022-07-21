МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Переговоры России и Украины по экспорту украинского зерна продолжаются в формате видеоконференции, стороны ведут конструктивный диалог. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко. Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни

По словам дипломата, переговоры проходят в видеоформате, идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них. Точной даты очной встречи России и Украины в Стамбуле пока нет, отметил Руденко.

Замглавы российского МИД также подчеркнул, что проблема продовольственного кризиса не решится только за счет украинского зерна. Для достижения результатов необходимо урегулировать вопрос экспорта российских удобрений и зерна, сказал Руденко, добавив, что эта тема в данный момент обсуждается с ООН.