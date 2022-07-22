МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил главу Минобороны России Сергея Шойгу за его вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого ведомства. Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу

Отмечается, что министр национальной обороны Хулуси Акар встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в стамбуле. Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности.

Кроме того, глава турецкого Минобороны выразил Шойгу благодарность за "вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю".