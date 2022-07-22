МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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"Не могу назвать точные цифры, но ожидаю, что центр начнет работу максимум через две недели", — отметил генсек.

По его словам, сама "продуктовая сделка" является беспрецедентным соглашением, цель которого — "спасти мир", обеспечив страны зерном, продовольствием и удобрениями.

"Продуктовая сделка" рассчитана на три месяца и может быть продлена, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Три месяца с возможностью продления", — ответил Гутерреш в интервью турецкому телеканалу NTV на вопрос о сроке действия соглашения.

Он уточнил, что соглашение может быть продлено при возникновении необходимости.