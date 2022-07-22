МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Координационный центр под эгидой ООН по вывозу зерна в рамках "продуктовой сделки" начнет функционировать максимум через две недели. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. На Украине назвали сроки начала экспорта зерна

"Не могу назвать точные цифры, но ожидаю, что центр начнет работу максимум через две недели", — отметил генсек.

По его словам, сама "продуктовая сделка" является беспрецедентным соглашением, цель которого — "спасти мир", обеспечив страны зерном, продовольствием и удобрениями.

"Продуктовая сделка" рассчитана на три месяца и может быть продлена, заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

"Три месяца с возможностью продления", — ответил Гутерреш в интервью турецкому телеканалу NTV на вопрос о сроке действия соглашения.

Он уточнил, что соглашение может быть продлено при возникновении необходимости.