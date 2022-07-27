МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Координационный центр по наблюдению за выполнением "продуктовой сделки" в Стамбуле официально начал работу. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. В Турции рассказали о возможности продления "продуктовой сделки"

Отмечается, что официальная церемония открытия центра состоялась в Университете Минобороны Турции в среду. На мероприятии присутствовали около 200 журналистов.

22 июля в Стамбуле по итогам четырехсторонних переговоров России, Турции, Украины и ООН было подписано соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна.