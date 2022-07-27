МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стороны соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна работают над отлаживанием необходимых механизмов для ее реализации. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. В Турции заработал координационный центр по зерну

Дипломат отметил, что пока рано говорить о практической реализации Стамбульской инициативы. Сейчас стороны отлаживают все необходимые механизмы осуществления поставленных задач, подчеркнул Нечаев.

Дипломат также обратил внимание, что "сделка" имеет пакетный характер. "Вопрос вывоза украинского зерна и нормализации российского экспорта должны решаться в увязке друг с другом", — указал Нечаев.

Он добавил, что Москва привержена своим обязательствам и настроена на эффективное выполнение договоренностей.