МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Решения в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле будут приниматься сообща всеми сторонами в одном помещении. Об этом рассказал замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. ООН надеется, что первое судно с зерном с Украины выйдет в скором времени

Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле 22 июля подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Отвечая на вопрос, как будут приниматься решения и будут ли Киев и Москва говорить напрямую, Гриффитс заявил: "Все вместе в одной комнате. У всех равные права".