МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что стамбульские соглашения будут реализовываться в полном объеме, а генсек ООН Антониу Гутерреш сделает все для снятия препятствий для российского продовольствия, введенных США и Евросоюзом. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. Источник: Совбез ООН не примет заявление по "продуктовой сделке" в пятницу

По его словам, Москва надеется, что страны Запада выполнят "продовольственную сделку" в полном объеме. Генсек ООН Гутерреш также должен поспособствовать устранению препятствия, созданных Евросоюзом и США в области оплаты, страхования и логистики российских грузов, отметил Полянский.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.