МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сухогруз FULMAR S, прошедший досмотр в Стамбуле в пятницу утром, достигнет украинского порта в субботу, это будет первый рейс в украинские порты с начала спецоперации ВС РФ на Украине, говорится в сообщении управления мореходства Турции. Путин поблагодарил Эрдогана за участие в решении зернового вопроса

"Утром завершен осмотр корабля, который совершит первый рейс в закрытые с 24 февраля украинские порты, операции с которыми прекращены. Турецкий лайнер FULMAR S, начавший рейс в 15.30 (совпадает с мск), будет в Украине вечером 6 августа", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.