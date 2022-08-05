Первый рейс в украинские порты планируется в субботу
Управления мореходства Турции сообщило, что первый рейс в украинские порты планируется в субботу
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сухогруз FULMAR S, прошедший досмотр в Стамбуле в пятницу утром, достигнет украинского порта в субботу, это будет первый рейс в украинские порты с начала спецоперации ВС РФ на Украине, говорится в сообщении управления мореходства Турции.
"Утром завершен осмотр корабля, который совершит первый рейс в закрытые с 24 февраля украинские порты, операции с которыми прекращены. Турецкий лайнер FULMAR S, начавший рейс в 15.30 (совпадает с мск), будет в Украине вечером 6 августа", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.