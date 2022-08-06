МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Четыре сухогруза с зерном ожидают выхода из украинских портов в воскресенье. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции. Приватизация на Украине может начаться с перерабатывающих зерно заводов

Как говорится в сообщении ведомства, в воскресенье по итогам контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы в Совместном координационном центре в Стамбуле из украинских портов выйдут четыре корабля, один из Одессы и три из Черноморска.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.