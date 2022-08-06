МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход в воскресенье четырех судов с продовольствием из портов Черноморска и Одессы. В Турции рассказали о выходе четырех судов с зерном из украинских портов

Согласно сообщению, Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил проход четырех судов через морской гуманитарный коридор из портов Черноморска и Одессы в рамках "продуктовой сделки". СКЦ также санкционировал прибытие одного судна на Украину.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.