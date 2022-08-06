МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Первый с начала российской специальной военной операции сухогруз прибыл в субботу вечером в украинский порт. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. В Стамбуле планируют выход сухогрузов с зерном из украинских портов

По словам Кубракова, сухогруз FULMAR S прибыл в порт Черноморск в Одесской области.

Ранее сообщалось, что этот сухогруз прошел в пятницу утром досмотр в Стамбуле.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.