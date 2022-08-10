МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Выпуск кормов для домашних животных в РФ покрывает внутренние потребности, заявил Минсельхоз. Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России

Производитель кормов для домашних животных Purina (входит в концерн Nestle) приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России из-за сложностей при закупке и поставке сырья, сообщил накануне РИА Новости представитель горячей линии компании.

"Выпуск кормов в России (для домашних животных — ред.) закрывает внутренние потребности", — говорится на официальном канале министерства в мессенджере Telegram.

Производство кормов для домашних животных в РФ активно развивается, так, в прошлом году оно выросло на 10,8%, а за первое полугодие текущего – на 8%, и объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны, добавили в министерстве. Россия с 10 августа повысит пошлину на экспорт пшеницы

Также Минсельхоз подчеркивает, что сегодня в сегменте производства кормов для домашних животных работают более 190 предприятий из 50 субъектов РФ. А основное промышленное производство сосредоточено в Алтайском крае, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Ульяновской, Тверской областях и Мордовии. Кроме того, за последние годы свое производство в России организовали многие иностранные компании, напоминает министерство.

"Уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности", — также уверены в Минсельхозе.