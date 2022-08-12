МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия сняла запрет на импорт мяса птицы, столовых яиц и их производных продуктов из Ростовской, Пензенской и Костромской областей России. Об этом сообщает Россельхознадзор. Advance: Байден получил "пощечину" от Саудовской Аравии

"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия отменило запрет на ввоз мяса птицы, столовых яиц и их производных продуктов из Ростовской, Пензенской и Костромской областей Российской Федерации", — сообщило ведомство.

Россельхознадзор также уточнил, что благодаря снятию запрета четыре предприятия по производству мяса птицы и мясной продукции и одно предприятие по производству пищевого яйца из указанных областей смогут восстановить поставки в страну.

Всего для экспорта в Саудовскую Аравию аттестовано 13 предприятий по производству мяса птицы и три предприятия по производству пищевых яиц и продуктов его переработки.