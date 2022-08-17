МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Еще три судна с 33 тысячами тонн украинской продукции вышли из портов Черноморск и Одесса. Об этом заявили в Мининфраструктуры Украины. Из украинских портов вышли четыре судна с сельхозпродукцией

"Еще три судна с украинским продовольствием отправились из портов Черноморск и Одесса. На их борту более 33 тысяч тонн агропродукции", — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщили в министерстве, в среду ожидается заход в украинские порты очередного каравана судов под загрузку. Всего из портов Украины уже было отправлено 24 судна с 600 тысячами тонн продукции.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.