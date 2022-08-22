МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 17 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 36,3% и составил 682,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ. Минсельхоз предложил выделить допсредства на субсидии на рынке зерна

"По состоянию на 17 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 682,1 миллиарда рублей. Это на 36,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении. В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 460,7 миллиарда рублей, Сбербанк — на 221,4 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ, за аналогичный период прошлого года составил 500,4 миллиарда рублей, в том числе 370,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 129,7 миллиарда — от Сбербанка.