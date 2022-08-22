Кредитование сезонных полевых работ в России выросло к 17 августа
Минсельхоз России: кредитование сезонных полевых работ выросло до 682,1 миллиарда рублей 17 августа
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 17 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 36,3% и составил 682,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 17 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 682,1 миллиарда рублей. Это на 36,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении. В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 460,7 миллиарда рублей, Сбербанк — на 221,4 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ, за аналогичный период прошлого года составил 500,4 миллиарда рублей, в том числе 370,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 129,7 миллиарда — от Сбербанка.