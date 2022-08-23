МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость овощей на Украине удержится до октября за счет сезонного фактора, однако после стоит ожидать роста цен на 10-15%, сообщил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Минсельхоз оценил сбор овощей российскими аграриями с начала года

"Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения. Картофель, огурцы, томаты и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября месяца. Но осенью возрастут затраты на хранение овощей, поэтому следует ожидать после октября увеличения цены на 10-15% на все группы", — приводит его сайт телеканала "ТСН".

По словам Марчука, с февраля цены на продукты питания на Украине выросли на 20%. Кроме того, инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 22,2% в годовом выражении. На продукты питания, как уточняется в сообщении, цены выросли на 21%, на образовательные услуги — на 16%, на алкоголь и табачные изделия — на 14%.

Согласно главе Национального банка Украины Кирилла Шевченко, дальнейшее финансирование регулятором дефицита бюджета страны грозит высокой инфляцией. В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.