Урожай сои в Бразилии достигнет рекордных показателей в 2022-2023 годах
Урожай сои в Бразилии может достичь рекордных 150,36 миллионов тонн в 2022-2023 годах
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В среду бразильское агентство Conab обнародовало прогноз, согласно которому урожай зерновых в стране в 2022-2023 маркетинговом году, который начнется в следующем месяце, составит 308 млн тонн.
Урожай сои, как ожидается, составит рекордные 150,36 млн тонн, а урожай кукурузы — 125,5 млн тонн, сообщили в Conab.