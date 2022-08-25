МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В среду бразильское агентство Conab обнародовало прогноз, согласно которому урожай зерновых в стране в 2022-2023 маркетинговом году, который начнется в следующем месяце, составит 308 млн тонн. Во Франции предрекли рост цен на вина урожая 2022 года из-за засухи

Урожай сои, как ожидается, составит рекордные 150,36 млн тонн, а урожай кукурузы — 125,5 млн тонн, сообщили в Conab.