МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Список российских экспортеров животноводческой продукции в Объединенные Арабские Эмираты дополнен еще одной компанией, говорится в сообщении Россельхознадзора. СМИ сообщили, в каком случае Саудовская Аравия и ОАЭ нарастят добычу нефти

"Право доступа на рынок ОАЭ получило еще одно российское предприятие по убою мелкого рогатого скота", — говорится в сообщении.

Список компаний для экспорта расширен на основании решения министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ. Таким образом, в настоящее время право экспорта продукции в Эмираты имеют 12 производителей мяса крупного рогатого скота, мелкого скота и мяса птицы из РФ, уточняет ведомство.