МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Россия с начала 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года) по 8 сентября экспортировала 8,7 миллиона тонн зерна, что на 16% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в материалах подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Центр оценки качества зерна". Генсек ООН сообщил об обсуждении экспорта российского аммиака через Украину

В том числе, согласно данным учреждения, на 8 сентября на внешние рынки поставлено 6,96 миллиона тонн пшеницы, 1,28 миллиона тонн ячменя и 0,38 миллиона тонн кукурузы.

Кроме того, экспортировано 0,22 миллиона тонн пшеничных отрубей, 0,2 миллиона тонн подсолнечного шрота, 0,18 миллиона тонн гороха и 0,16 миллиона тонн сои. Также в топ-списке отгруженной продукции пшеничная мука (0,16 миллиона тонн), семена рапса (0,13 миллиона тонн) и семена льна (0,06 миллиона тонн).

Всего экспорт зерна и продуктов его переработки на отчетную дату составил 10,2 миллиона тонн, что на 11% меньше отгрузок на ту же дату в прошлом году, в том числе поставки зерновых и зернобобовых — 8,9 миллиона тонн, на 17% меньше в годовом выражении.

Основные направления поставок из РФ зерна и продуктов его переработки — Турция (1,98 миллиона тонн), Египет (1,39 миллиона тонн), Саудовская Аравия (0,89 миллиона тонн), Казахстан (0,66 миллиона тонн) и Китай (0,39 миллиона тонн).

Согласно официальным прогнозам, объявленным Минсельхозом ранее, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы, а экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году — 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.