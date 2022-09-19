МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Российский агропромышленный комплекс демонстрирует рост, несмотря на санкционные ограничения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Мишустин заявил, что бизнес на селе сможет получить льготный кредит

"Этот сектор экономики, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств, показывает в целом позитивную динамику", — сообщил глава правительства.

Президент России Владимир Путин весной поставил задачу по выходу на опережающие темпы роста в сфере АПК и продовольствия. По словам главы государства, показатели должны составлять не менее трех процентов в год.

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