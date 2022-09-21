МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за результаты по урожаю в 2022 году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн, и что на сегодняшний день это особенно важно. Суда с сельхозпродукцией вышли из украинских портов, сообщили в Турции

"Хочу поблагодарить сельхозпроизводителей за результаты этого года. Хотя они еще не окончательные, но тем не менее то, что сделано, уже хорошо. И это очень важно. Это очень важно всегда, а сегодня для России, нашей страны, в особенности важно, так что спасибо вам большое ", — сказал глава государства в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

По словам российского лидера, сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентноспособным на мировых рынках.

"Вот министр доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. Уже, по-моему, он сказал, 130 что ли миллионов собрали. Уже. То есть, будет за 140. Это в том числе благодаря технике, благодаря технологиям", — отметил Путин.

Посевных площадей при этом меньше, чем в СССР, возросла эффективность в разы, подчеркнул президент.