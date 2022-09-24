МОСКВА, 24 сен- ПРАЙМ. Экспорт белорусской сельхозпродукции в этом году может перешагнуть отметку в восемь миллиардов долларов, рост цен на нее не предвидится, заявил заместитель премьер-министра республики Леонид Заяц. В Белоруссии на полгода вводится запрет на вывоз зерновых

"До конца этого года стоит задача обеспечить экспорт в 7,8 млрд долларов. При этом, судя по динамике поступлений, есть возможность перешагнуть отметку в 8 миллиардов", — передаёт слова министра агентство Белта.

"Мы абсолютно не собираемся поднимать цены. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы повысить объем урожая и улучшить его качество. Работаем над технологиями, которые позволят получать с 1 га больше продукции при таких же производственных затратах. Тогда на единицу полученной продукции цена будет ниже. Поэтому поднятие цен сегодня не в приоритете, главное — найти резервы для увеличения объемов продукции", — сказал Леонид Заяц.