МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Турция и ООН интенсивно работают над выводом российской агропродукции на мировые рынки, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Генсек ООН обсудил с главой МИД Белоруссии поставку удобрений

"Мы совместно с ООН прилагаем интенсивные усилия для выхода российского удобрения на рынки", — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли "некоторые варианты" для выхода российской сельхозпродукции на рынки. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва ожидает, что Анкара и генсек ООН Антониу Гутерреш добьются от США и Европы снятия препятствий по экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки.

Чавушоглу также отметил намерение президента Турции Тайипа Эрдогана переговорить с российским лидером Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.

"Наш господин президент проведет переговоры с Путиным и Зеленским. Наши усилия направлены на то, чтобы организовать их встречу", — подчеркнул он.

Глава турецкого МИД не уточнил, будут ли переговоры по телефону или с глазу на глаз.