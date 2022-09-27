2022-09-27T13:24:44+03:00
2022-09-27T13:24:44+03:00
2022-09-27T13:24:44+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220927/838264802.html
Путин: ситуация с поставками продовольствия бедным странам – надувательство
Сельское хозяйство
Новости
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ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ПОСТАВКАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕДНЕЙШИМ СТРАНАМ В МИРЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ЭТО СПЛОШНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ЗАПАДА Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ПОСТАВКАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕДНЕЙШИМ СТРАНАМ В МИРЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ, ЭТО СПЛОШНОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ЗАПАДА
Новость дополняется