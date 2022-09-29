МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Россия ожидает, что ООН активизирует усилия по снятию западными странами санкций в отношении экспорта российских удобрений и продовольствия в рамках "продуктовой сделки", заявила официальный представитель российского Министерства внутренних дел Мария Захарова. Власти Индонезии видят недопущение кризиса в поставках удобрений целью G20

"Позиция западных стран интересна не с теоретической точки зрения, а с практической. И с практической точки зрения свою часть сделки они реализуют только в том случае, когда идет предметный нажим, в том числе по линии ООН, а нормально они этого делать не хотят. Мы, конечно, ожидаем от ООН активизации усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок", — сказала пресс-секретарь МИД России.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.