МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Более 40 миллионов человек в арабских странах могут столкнуться с нехваткой продовольствия, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ предупредил о снижении продовольственной безопасности в мире

"В арабском мире 41 миллион человек подвержены риску нехватки продовольствия и отсутствия продовольственной безопасности. Глобальный продовольственный кризис может затронуть 48 стран, половина из которых находится в уязвимом положении относительно продовольственной безопасности", — сказала она, выступая на конференции по продовольственной безопасности в Эр-Рияде.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс отмечал, что цены на продовольствие продолжают расти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, в некоторых странах, например, в Тунисе и Ливане, не продают рис, сахар, растительное масло из-за высоких цен у поставщиков на эту продукцию, а также из-за существенного сокращения производства продовольствия во многих странах в этом году в результате плохих погодных условий.