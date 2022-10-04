АНКАРА, 4 окт ПРАЙМ. Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках продуктовой сделки, превысил 6 миллионов тонн, сообщило министерство национальной обороны Турции. Поставки зерна по "продуктовой сделке" идут по плану, заявили в Турции

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя на ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС.

"Объем зерна, вывезенного из украинских портов в рамках отгрузки зерна, превысил 6 миллионов тонн. Кроме того, сегодня из украинских портов отправились еще восемь судов", — сообщает военное ведомство в Twitter.