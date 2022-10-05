КУБИНКА (Московская область), 5 окт — ПРАЙМ. Премьер-Министр России Михаил Мишустин призвал развивать российское производство отечественной сельскохозяйственной техники, чтобы не ждать поставок из-за рубежа, которые сейчас зачастую идут с заметными сбоями. Мишустин призвал перестраивать логистику и товарные потоки

Мишустин осмотрел выставку "Золотая осень-2022". В частности, ему рассказали о новом заводе по производству сельскохозяйственной техники, разработанной в России, и пригласили посетить предприятие.

"Это действительно нужно. Нашим аграриям не придется ждать поставок из-за рубежа, которые сейчас зачастую идут с заметными сбоями", — сказал Мишустин.

Он пообещал, что кабмин и дальше будет развивать сельскохозяйственное машиностроение, отметив, что в текущем году выделили 12 миллиардов рублей на поддержку лизинга такой техники.

Осмотрев стенд с запчастями, глава правительства отметил, что так можно будет решить вопросы с ремонтом сельхозтехники тех брэндов, которые из-за санкций вынуждены были уйти с российского рынка.

"А наши граждане смогут оперативно получить нужные им комплектующие и запчасти. Это поможет повысить уровень технологического суверенитета", — сказал он.