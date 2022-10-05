КУБИНКА (Московская область), 5 окт — ПРАЙМ. Россия в 2022 году соберет рекордный урожай фруктов, который может составить более 1,5 миллиона тонн, сообщил заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил о росте спроса на российскую сельхозпродукцию в мире

"Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд – свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод", — сказал Мишустин, выступая на XIV Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022".

"Мы также внимательно подходим к нуждам сельхозпроизводителей и при проведении осенних полевых работ. В том числе к завершению уборочной кампании, севу озимых, закладке садов и виноградников", — подчеркнул он.