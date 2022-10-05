КУБИНКА (Московская область), 5 окт — ПРАЙМ. Зерновая сделка не только не решила проблемы нуждающихся стран, но в каком-то смысле усугубила: если раньше они традиционно закупали украинскую продукцию, то теперь суда с ней идут совсем в другие страны, считает министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Путин на саммите ШОС разъяснил ход зерновой сделки

"Что касается зерновой сделки. К большому сожалению, она не только не решила проблемы нуждающихся стран, но даже в каком-то смысле их усугубила", — сказал он журналистам в кулуарах выставки "Золотая осень- 2022".

"Мы видим, куда направляются суда из Украины – это, например, Италия, Испания, Нидерланды, а вовсе не государства, которые действительно испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", — заметил министр.

Кроме того, добавил он, сами объемы поставок несущественны и не способны оказать заметного влияния на ситуацию в мире.

"Хочу отметить, несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли из-за санкционного давления, Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами", — подчеркнул также глава Минсельхоза РФ.

В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.